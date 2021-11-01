СК по Татарстану возбудило уголовное дело после отравление туристов из Зеленодольска в отеле Хургады

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе нескольких татарстанцев, в одном из отелей в Хургаде по «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным СК по РТ, среди отравившихся — жители Зеленодольска. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pixabay.com

В минувшие выходные в египетском курортном городе Хургаде отравились 40 россиян. Это произошло в четырехзвездочном отеле. Татарстанец Азат Сабиров рассказал журналистам, что его супруге поплохело в субботу утром, а сыну — после обеда. Их отвезли в госпиталь. Среди постояльцев отеля AMC Royal Hotel, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, — в основном дети от двух лет. Постояльцев начали госпитализировать с утра в субботу. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы. Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку российским туристам.



Татьяна Леухина