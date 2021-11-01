Музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» присоединится к Нацмузею РТ
Историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» в Пестречинском районе Татарстана присоединится к ГБУ «Национальный музей РТ», такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Так, кабмин принял предложение Минкульта Татарстана о реорганизации бюджетных учреждений. Министерство должно провести реорганизацию и обеспечить работникам, высвобожденным в связи с реорганизацией, гарантии и компенсации.
После того как будут оформлены нужные документы, Нацмузею РТ предоставят право управления и использования имущества музея-заповедника «Ленино-Кокушкино».
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