Музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» присоединится к Нацмузею РТ

Историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» в Пестречинском районе Татарстана присоединится к ГБУ «Национальный музей РТ», такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Так, кабмин принял предложение Минкульта Татарстана о реорганизации бюджетных учреждений. Министерство должно провести реорганизацию и обеспечить работникам, высвобожденным в связи с реорганизацией, гарантии и компенсации.

Фото: museum.tatar.ru

После того как будут оформлены нужные документы, Нацмузею РТ предоставят право управления и использования имущества музея-заповедника «Ленино-Кокушкино».

Маргарита Головатенко