Медведев заявил о начале продовольственного кризиса в мире

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» заявил о наступлении продовольственного кризиса в мире.



По его словам, продуктовая инфляция ускоряется, везде наблюдается рост цен на продукты питания. Чтобы преодолеть последствия глобального спада, нужно придерживаться политики дальнейшего восстановления экономики и удержания ценовой стабильности.

По мнению зампреда Совбеза, нынешний спад в мировой экономике серьезнее спада 2008 года: «Международные организации оценивают его масштабы в диапазоне от 3,3% (данные МВФ) до 3,6% (Всемирный банк)".

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В отдельных странах спад ощущается еще более остро. Сильнее кризис ударил по развитым странам. Большинство из них сможет полностью восстановить докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны смогут вернуться к допандемийным показателям не ранее 2024 года.

Маргарита Головатенко