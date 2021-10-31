Путин заявил, что потепление климата в России идет быстрее, чем в мире

В России потепление климата идет быстрее, чем в среднем в мире. Об этом сообщил на пленарном заседании G20 президент страны Владимир Путин.

— Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в два с половиной раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса, — приводит RT его слова.

Вызывает беспокойство таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы российской территории. РФ активно участвует в международных усилиях по сохранению климата, в том числе соблюдает взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, напомнил Путин.



Сегодня газета la Repubblica со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что участники саммита G20 в Риме достигли соглашения по формулировкам «климатической» части финального коммюнике. В нем будет содержаться положение по ограничению потепления климата на 1,5 градуса.