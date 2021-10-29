Велимир Перасович и Джон Браун подвели итоги победного матча с «Реалом»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился эмоциями после победной встречи с мадридским «Реалом» (65:58) в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Он отметил грамотную игру в защите своей команды.

— Сегодня нам противостояла одна из сильнейших команд в Евролиге, а возможно сильнейшая. Я очень счастлив, потому что обыграть «Реал» всегда очень сложно. Для этого необходимо показать действительно отличную защиту. И сегодня мы были предельно сконцентрированными и также здорово оборонялись, особенно в первой и последней четвертях.

Остановить «Реал» на отметке в 11 набранных очков в одной из четвертей чрезвычайно сложно. В заключительном игровом отрезке мы действовали жестко и в итоге нашли способ набрать важные очки, — подвел итог хорватский специалист.

В свою очередь форвард УНИКСа Джон Браун III, набравший 6 + 5 перехватов, объяснил, что секрет успеха в игре против испанцев стало придерживание схемы, которую предложил наставник команды.

— Я счастлив, что сумел повлиять на ход игры. Казалось, что в концовке они оторвутся в счете, но наша команда оставалась собранной, мы продолжали доверять друг другу, верить в тренерскую систему и добились успеха. Это невероятно круто!



Ключевым фактором стал подбор. У них в составе много «больших», но мы не забывали ставить спину, и во второй половине «Реал» забрал не так много отскоков. Это именно то, над чем нам нужно еще работать на тренировках», — сказал Браун.

Следующий поединок в рамках Евролиги УНИКС проведет в гостях против французской команды АСВЕЛ Лион-Вийербан. Игра состоится 4 ноября.