Мензелинский драмтеатр впервые показал «Преступление и наказание» на татарском языке

Фото: пресс-служба театра

Мензелинский драмтеатр впервые показал спектакль «Преступление и наказание» по произведению Федора Достоевского на татарском языке. Режиссером постановки выступил Ильсур Казакбаев из Уфы. Это первая театрализация данного произведения на татарском языке в истории культуры РТ, сообщили в пресс-службе театра.

— Это школьная программа, которую все мы проходим. Мне было важно дать зрителю спектакль «Преступление и наказание» в доступной и понятной форме. В самом произведении много персонажей, у каждого из них своя сюжетная линия, я определил для себя некоторые из них. Например, отец Раскольникова, о котором Достоевский упоминает всего лишь два раза, и мистические моменты, где в спектакле одно и то же лицо проходит несколько образов, порой и противоположные, — рассказал режиссер.

Фото: пресс-служба театра

На роль Раскольникова выбран актер Рустем Зиннуров. Он рассказал, что ему постановка произведения на татарском языке дала колоссальный опыт и большой словарный запас.

Недавно Кариевский театр представил первую премьеру сезона — спектакль «Суннатчи бабай» по произведениям Гаяза Исхаки.

