У татарстанцев с начала осени увеличился интерес к хоррорам на 20%

Фото: Максим Платонов

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Татарстана вырос на 20%. Тенденцию заметили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов эксперты отмечают рост просмотров из-за Хэллоуина. В течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров — их включают в два раза чаще, чем в обычный день, добавили аналитики.

При выборе сериалов этого жанра каждый второй житель РТ отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние» или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». С фильмами сложилась такая ситуация — верхние строчки рейтинга заняли «Голем. Начало» и «Синяя бездна 2», каждый из которых набрал 3% аудитории.

Несколько лет назад Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) перед Хэллоуином опубликовало плей-лист, который состоит из «жутких» космических звуков.

Алексей Нечаев