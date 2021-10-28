В Турции объяснили приостановку ввоза мандаринов в Россию

В Минсельхозе Турции прокомментировали решение Роспотребнадзора о приостановке ввоза турецких мандаринов в Россию. В ведомстве пояснили, что это не означает полного запрета на экспорт — речь идет об одном поставщике.

Также было отмечено, что министерство не получило официального уведомления о таком решении. Речь идет об одной компании, в производстве которой было выявлено нарушение. В Минсельхозе заметили, что подобные инциденты иногда случаются и поставка прекращается до исправления ситуации, пишет «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Сегодня утром стало известно, что Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов в Россию с 29 октября. В продуктах обнаружили превышение максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос».



Диана Жиленкова