На Украине подсчитали потери транзита газа после сделки России и Венгрии

Укринская газотранспортная система (ГТС) потеряла порядка 4,5 млрд куб. м после заключения газового договора России и Венгрии, рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.



По его словам, потеря может увеличиться до 10 млрд куб. м. Под угрозу поставлена возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии. В этом году Украина импортировала из Венгрии 95% газа.

«Но у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и сейчас мы этот импорт проводим», — приводит слова главы компании RT.

Из-за высоких цен на топливо на Украине начался газовый кризис. С проблемой столкнулись бюджетные учреждения и обычные граждане. Например, больницы и школы вынуждены платить за газ по цене 35 000—45 000 гривен ($1 300—1 700) за тысячу кубометров. В два раза подорожали и годовые тарифы, предназначенные для бытовых потребителей.

Маргарита Головатенко