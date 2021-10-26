Система распознавания драк и ДТП по камерам может появиться в России в 2022 году

К концу 2022 года в некоторых городах России может появиться система выявления драк, ДТП и факта курения с помощью видеокамер. Система способна оповещать экстренные службы, сейчас она тестируется, сообщил гендиректор компании — разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков.



Система сможет распознать до десяти человеческих действий, а еще взаимодействий распознаваемых объектов — человека и автомобиля, то есть ДТП с участием пешеходов. Технология сможет определить, если человек упал, и оповестит экстренные службы. Разработка определяет, что человек начинает бежать, курить, ехать на велосипеде, стоять, пить, говорить по телефону или драться с точностью от 80% до 95%.

«Рассчитываем, что в крупных городах в России и в мире, где покрытие видеокамерами достаточное, такие системы появятся до конца следующего года. В этом году мы некоторым нашим заказчикам даем их на тестирование», — приводит слова Теленкова ТАСС.



В России начали тестировать систему по предотвращению нападений в школах. По замыслу разработчиков в районе города, где расположены школы, установят камеры видеонаблюдения, способные выявлять вооруженных людей. Распознав человека с оружием, камера подаст сигнал на школьный пункт охраны.

Маргарита Головатенко