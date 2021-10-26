От России на «Оскар» выдвинули фильм «Разжимая кулаки»

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинули на кинопремию «Оскар» от России. Об этом пишет «РИА Новости».

«Разжимая кулаки» — вторая работа Коваленко. Фильм снят в Северной Осетии на осетинском языке. По словам режиссера перед показом 10 июля, большую часть ролей в нем исполняют непрофессиональные актеры.

Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь. Своей любовью отец «душит» дочь, из-за этого она вынашивает план побега.