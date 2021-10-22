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Число умерших от COVID-19 в Татарстане превысило 900

17:26, 22.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число умерших от COVID-19 в Татарстане превысило 900
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердилось еще девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами коронавирусной инфекции стали: женщины 1934, 1947, 1955, 1960, 1952, 1953 годов рождения и мужчины 1934, 1955, 1941 годов рождения.

Фото: mos.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане число умерших от COVID-19 достигло 906.

За минувшие сутки в республике выявили 135 новых случаев COVID-19. Темп ежесуточного прироста новых случаев увеличился до 0,5%. На 22 октября в Татарстане зарегистрировано 29 239 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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