Число умерших от COVID-19 в Татарстане превысило 900
В Татарстане подтвердилось еще девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Жертвами коронавирусной инфекции стали: женщины 1934, 1947, 1955, 1960, 1952, 1953 годов рождения и мужчины 1934, 1955, 1941 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане число умерших от COVID-19 достигло 906.
За минувшие сутки в республике выявили 135 новых случаев COVID-19. Темп ежесуточного прироста новых случаев увеличился до 0,5%. На 22 октября в Татарстане зарегистрировано 29 239 случаев COVID-19.
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