Больше миллиона человек в Татарстане прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Число прошедших полный курс вакцинации от коронавируса в Татарстане перевалило за миллион. По данным Минздрава, в республике второй компонент вакцины от коронавируса получили 1 000 787 человек.

Всего вакцинирован 1 367 881 человек. За сутки от коронавируса привился 30 101 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.ру, уровень коллективного иммунитета в республике составляет 31,7%.

При текущих темпах вакцинации коллективный иммунитет в Татарстане будет достигнут во второй декаде декабря 2021 года, сообщил замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев.



Ольга Шагиева