Песков: Россия проходит вакцинацию хуже, чем европейские страны

Фото: Максим Платонов (архив)

В России вакцинация идет худшими темпами, чем в некоторых европейских странах. Сообщает про это ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он заявил, что из-за того, что меньше россиян вакцинируется, больше людей заболевает, особенно на фоне возникновения новых, более агрессивных штаммов. На его взгляд, это проблема связана с недостаточной сознательностью российских граждан.

Однако пресс-секретарь сообщил, что врачами уже наработаны методики и протоколы лечения, опыт по увеличению количества койко-мест, обеспечению логистикой, кислородом. Также производятся в большом количестве средства индивидуальной защиты, расходные материалы, оборудование.

Фото: Максим Платонов (архив)

Оперштаб РФ привел данные, согласно которым в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 45,7% на 22 октября. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53 511 786 человек, полный курс вакцинации прошли 49 161 150 человек.



Дарья Акимова