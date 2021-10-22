Самолет, по данным СМИ подавший сигнал тревоги, приземлился в аэропорту Казани

Самолет авиакомпании S7 рейса Москва — Казань, по данным СМИ подавший сигнал тревоги вскоре после взлета, приземлился в аэропорту имени Габдуллы Тукая. Согласно онлайн-табло, самолет приземлился в 12.32. Идет выдача багажа.

Сейчас выясняются причины подачи сигнала тревоги. Как сообщили в казанском аэропорту, им никаких данных о сигнале тревоги не поступало. Все рейсы выполняются и принимаются в штатном режиме.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что самолет, как сообщил ТАСС, подал сигнал тревоги после взлета, однако не вернулся в аэропорт вылета и отправился в Казань.

Ольга Шагиева