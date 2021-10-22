СМИ: самолет Москва — Казань подал сигнал тревоги вскоре после вылета

Пассажирский самолет рейса Москва — Казань подал сигнал тревоги вскоре после вылета из аэропорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Пассажирский самолет из Москвы в Казань подал сигнал тревоги после вылета из Домодедово. Причина устанавливается», — говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о самолете Airbus A319-114 авиакомпании S7. Он вылетел из Домодедово и, согласно расписанию, должен прибыть в Татарстан в 12.45.

Сейчас воздушное судно продолжает набирать высоту. Самолет находится над Московской областью, его курс направлен на Казань.

На днях самолет из Набережных Челнов вернулся в Бегишево вскоре после взлета.

Ольга Шагиева