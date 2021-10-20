Самолет из Набережных Челнов вернулся в Бегишево вскоре после взлета

СМИ сообщили о том, что ночью самолет, вылетевший из Набережных Челнов в Барнаул, вернулся в аэропорт вылета из-за некой нештатной ситуации. Об этом говорят данные Flightradar, позволяющего следить за самолетами в режиме реального времени.

Boeing-738 авиакомпании Yakutia Airlines вылетел из аэропорта Бегишево около полуночи. В Тукаевском районе Татарстана он развернулся и вернулся в аэропорт. Пока данных о причине возвращения нет.

Фото: flightradar24.com

Ольга Шагиева