В Татарстане нет ни одного случая смерти от COVID-19 среди прошедших полный курс вакцинации

Фото: Максим Платонов

В Татарстане нет ни одного случая смерти от COVID-19 среди прошедших полный курс вакцинации, сообщил замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Он добавил, что в стационарах находятся больные, которые прошли вакцинацию. Отмечается, что они переносят коронавирусную инфекцию в легкой или средней форме.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки прививку на 175 мобильных пунктах вакцинации в РТ получили 30 107 человек.