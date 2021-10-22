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В Татарстане нет ни одного случая смерти от COVID-19 среди прошедших полный курс вакцинации

10:56, 22.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане нет ни одного случая смерти от COVID-19 среди прошедших полный курс вакцинации
Фото: Максим Платонов

В Татарстане нет ни одного случая смерти от COVID-19 среди прошедших полный курс вакцинации, сообщил замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Он добавил, что в стационарах находятся больные, которые прошли вакцинацию. Отмечается, что они переносят коронавирусную инфекцию в легкой или средней форме.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки прививку на 175 мобильных пунктах вакцинации в РТ получили 30 107 человек.

ОбществоМедицина Татарстан

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