Суд в Казани арестовал 18-летнего иностранца, сбившего инспектора ДПС в центре Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Московский суд Казани заключил под стражу 18-летнего уроженца Узбекистана, который подозревается в наезде на полицейского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его арестовали на 2 месяца. Свою вину он полностью признал.

Инцидент произошел 16 октября. Юноша, управляя автомобилем марки BMW, находясь на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Декабристов, наехал на инспектора ДПС, после чего скрылся с места происшествия.

В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что парень ездил без водительских прав и управлял незарегистрированным автомобилем. Кроме того, в отношении нарушителя составили 21 протокол об административном правонарушении, в том числе за выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за проезд на запрещающий сигнал светофора (6 материалов).



Татьяна Леухина