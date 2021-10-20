В правительстве РФ предупредили о рисках роста цен на сельхозпродукцию

Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости предоставления комплексных мер для сдерживания цен на продукты и защиты сельхозпроизводителей.

Также вице-премьер РФ Александр Новак заявил о рисках роста цен на сельхозпродукцию из-за подорожания газа. По его словам, зафиксировано сокращение производства азотных удобрений и закрытие предприятий нефтегазохимии. Об этом пишет ТАСС.

Фото: government.ru

На прошлой неделе Новак заявлял, что газовый кризис в Европе вызван несколькими причинами и не связан с запуском нового экспортного газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что Россия не расширяет поставки газа в Европу в связи с желанием о его скорейшем запуске.



Диана Жиленкова