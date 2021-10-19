В Татарстане за сутки выявили 132 новых случая коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 132 новых случая коронавируса. Всего на 19 октября с начала пандемии в республике выявлено 28 848 заболевших.

Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 84 татарстанца. Всего выздоровели 24 242 человека.

Фото: Максим Платонов (архив)

Самые свежие и актуальные новости о коронавирусе на утро 19 октября в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина