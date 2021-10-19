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В работе «ВКонтакте» произошел сбой

08:18, 19.10.2021
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Фото: kzn.ru

Сегодня утром произошли сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 07.54 по мск было зафиксировано 4 682 отчета о сбоях в работе соцсети.

Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения (44%), 35% — на работу сайта и 21% — на проблемы с подключением сервера. Активнее всего о неполадках пишут пользователи Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани и Екатеринбурга.

Ранее в работе «Билайна» произошел сбой.

Ольга Шагиева
ТехнологииITОбщество Татарстан

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