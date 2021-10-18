Психолог посоветовала завести «дневничок позитивных эмоций», чтобы избавиться от осенней апатии

Фото: Максим Платонов (архив)

Помочь избавиться от осенней апатии поможет «дневничок позитивных эмоций», заявила психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова. Вечером в него следует записывать все хорошее, что случилось днем.

— Через пару-тройку дней мозг начнет сам вычленять вокруг себя, что же он такого хорошего сегодня запишет — то, на что он раньше внимания не обращал, — объяснила эффект от «дневничка позитивных эмоций» эксперт.

Петухова напомнила, что настроение лишь частично зависит от погоды и времени года. Поэтому нужно научиться воспринимать осень как время для реализации творческого потенциала, советует психолог.

Фото: Максим Платонов (архив)

«В этот период времени люди начинают видеть в основном жизнь в нуаре: плохая погода, настроение, все серо и уныло, — поэтому нужно не давать своему мозгу возможность фиксироваться только на негативных моментах», — цитирует Петрову RT.

Как показало одно из исследований, 62% опрошенных казанцев заявили, что им стало сложнее справляться со стрессом с наступлением осени. 21% респондентов также заметили снижение продуктивности. Тех, кто осенью, наоборот, чувствует прилив сил, меньше 20%.



Татьяна Демина