Захарова назвала главную угрозу для американской демократии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что главной угрозой для американской демократии стало недоверии граждан США. Результаты одного из опросов показали, что американцы считают ложью слова политической элиты Штатов.

Институт Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов и Центр исследований связей с общественностью Associated Press при Чикагском университете провели исследование и выяснили, что почти 100% жителей США считают распространение дезинформации серьезной проблемой. Основным ее источником они называют американских политиков — так ответили 72% респондентов.

«При этом почти половина респондентов (48% американцев) уверены, что ответственность за сознательную публикацию дезы несет само правительство Соединенных Штатов», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Чуть больше опрошенных обвинили в распространение фейковой информации IT-корпорации — 73%. Еще 77% американцев заявили, что к этому причастны пользователи соцсетей.

Фото: vk.com/mid

Весной глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что страны G7 планируют рассмотреть возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации».

Татьяна Демина