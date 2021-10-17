Синоптик предупредил жителей Европейской части России о первом снеге на следующей неделе

Во вторник в центре Европейской части России может выпасть мокрый снег. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура в воскресенье и понедельник ожидается выше средних многолетних значений на один-два градуса. Воздух днем прогреется до +8—10 градусов, но затем температура сильно упадет.

Во вторник ночью уже похолодает до –3, в ночь на среду — до –4 градусов. В этот день уже возможны осадки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Это не снег, а мокрый снег, снежинки. Он, конечно, будет таять. Может, будет небольшая гололедица, — приводит «РИА Новости» его слова.

После похолодания во вторник и среду, в четверг и пятницу вынос теплых воздушных масс приведет к значительному повышению температуры. При этом синоптики прогнозируют, что в следующие выходные также должно произойти заметное похолодание: ожидаются ночные температуры около нуля.

Согласно прогнозу профессора КФУ Юрия Переведенцева, в Казани в ближайшую декаду, с 12 по 21 октября, сохранится теплая и комфортная погода. Среднесуточные показатели будут на 4 градуса выше климатической нормы.

