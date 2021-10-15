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В Москве умерла театральный деятель Ирина Паперная

22:48, 15.10.2021
В Москве умерла театральный деятель Ирина Паперная
Фото: pxhere.com

Театральный деятель Ирина Паперная умерла на 81-м году жизни, сообщает ТАСС.

В 1990 году Ирина Паперная стала одним из организаторов клуба «Белый таракан», а в 1999 году вместе с сыном открыла клуб «Китайский летчик Джао Да». Она сотрудничала со студией Олега Табакова и другими театральными организациями.

Ранее сын Паперной писал о том, что она провела в реанимации более месяца. Это, по его словам, не было связано с коронавирусом.

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