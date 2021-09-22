Иннополис станет главной тестовой площадкой в России для беспилотных автомобилей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Иннополис планируется сделать одной из главных тестовых площадок для беспилотных автомобилей в России. Об этом сообщили в пресс-службе особой экономической зоны.

Взаимодействовать и сотрудничать в этом вопросе ОЭЗ «Иннополис» намерена с Ассоциацией развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ). С организацией уже подписано соглашение.

По словам гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Рената Халимова, тестирование беспилотников поможет ускорить интеграцию этого вида транспорта в российских городах. «Для бизнеса же беспилотники и электрокары позволяют экономить топливные и временные ресурсы, а также снижают аварийность в критических ситуациях», — цитирует его ТАСС.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, в 2018 году «Яндекс» и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта, которое предусматривает создание в Иннополисе тестовой зоны для передвижения беспилотников. Иннополис стал первым в Европе городом, где жители могут воспользоваться беспилотником для ежедневных поездок.



Татьяна Демина