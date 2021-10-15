Верховный суд России назвал значительным правонарушением нахождение в магазине без маски

Фото: Максим Платонов (архив)

Верховный суд России счел значительным правонарушением нахождение в магазине без маски во время пандемии. Об этом говорится в постановлении судебной коллегии.

В Верховный суд России обратился житель Якутска, которого привлекли к ответственности за нахождение в магазине без маски. Суд ограничился предупреждением, но мужчина решил обжаловать решение.

ВС РФ счел, что жалобы сводятся к несогласию с действиями должностных лиц МВД России «Якутское» и требованиями, установленными главой республики Саха (Якутия), и поэтому не могут быть рассмотрены по существу в рамках настоящего дела, пишет «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

1 апреля текущего года Верховный суд России отказался отменять обязательный масочный режим, который ввели прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов.

Татьяна Леухина