В Москве пожилые люди смогут получить денежные выплаты за вакцинацию от коронавируса

В Москве пожилые люди смогут получить денежные выплаты за вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19. За иммунизацию им полагается компенсация размером в 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Выплату можно получить по желанию вместо подарочного набора для поддержания самочувствия и личного ухода. Компенсация полагается в период с 12 октября по 31 декабря 2021 года гражданам, достигшим возраста 65 лет и застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Москве, а также прошедшим вакцинацию двумя компонентами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце прошлого месяца столичным медикам назначили стимулирующие выплаты за проведение вакцинации и ревакцинации от коронавируса сверх плана. За одного привитого в возрасте от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 рублей, за привитого старше 60 лет — 400 рублей.





Диана Жиленкова