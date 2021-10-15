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Председатель ЦБ России заявила, что по-прежнему хранит сбережения в рублях

04:29, 15.10.2021
Председатель ЦБ России заявила, что по-прежнему хранит сбережения в рублях
Фото: скриншот

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина хранит свои сбережения в рублях. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Фанимани».

— Нет, я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение: это было бы неэтичным и вообще неправильным для председателя Центрального банка хранить деньги в иной валюте — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, жалеет ли она, что хранила деньги в отечественной валюте и тогда, когда один доллар стоил 35 рублей.

Фото: Максим Платонов

В 2014 году Набиуллина сообщила в интервью Владимиру Познеру, что хранит сбережения в отечественной валюте.

Алексей Нечаев
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