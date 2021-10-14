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Путин наградил Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

18:10, 14.10.2021
Путин наградил Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Фото: wikimedia.org

Президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он награжден за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.

В 2016 году Маслякова был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алексей Нечаев
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