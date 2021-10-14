В Тукаевском районе Татарстана обнаружена свалка площадью более 100 кв. м

В Тукаевском районе Татарстана экологи обнаружили свалку площадью 113 кв. м, состоящую из отходов от строительных и ремонтных работ. Объем захламленного участка составил 87 куб. м, сообщает Минэкологии РТ.

Инспекторы выявили нарушение ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды». В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ. Помимо прочего, выписаны штраф размером 70 тысяч рублей и требование устранить свалку.

Несколько дней назад свалку площадью почти 1,9 тыс. кв. м обнаружили в Альметьевске. Территория была использована не по предназначению. В комитет земельных и имущественных отношений и градостроительной деятельности города направили сведения для принятия мер.



Диана Жиленкова