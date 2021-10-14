Студенту, устроившему стрельбу в пермском вузе, предъявили обвинение по делу о массовом убийстве
Студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском вузе, предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Ведомство намерено просить суд арестовать стрелка. Вину свою в содеянном он признал в полном объеме, пишет «РИА Новости»
Трагедия в пермском университете произошла 20 сентября. В результате погибли шесть человек, в том числе известный врач Прикамья Маргарита Энгаус. Стрелку намерены провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
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