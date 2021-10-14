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Студенту, устроившему стрельбу в пермском вузе, предъявили обвинение по делу о массовом убийстве

11:55, 14.10.2021
Студенту, устроившему стрельбу в пермском вузе, предъявили обвинение по делу о массовом убийстве
Фото: Максим Платонов

Студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском вузе, предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ведомство намерено просить суд арестовать стрелка. Вину свою в содеянном он признал в полном объеме, пишет «РИА Новости»

Скриншот видео/соцсети

Трагедия в пермском университете произошла 20 сентября. В результате погибли шесть человек, в том числе известный врач Прикамья Маргарита Энгаус. Стрелку намерены провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Татьяна Демина
Происшествия

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