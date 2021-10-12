Систему QR-кодов вводят в Карелии
Систему QR-кодов на посещение кафе, музеев, кино, фитнес-центров вводят в Карелии. Ограничения там начнут действовать с 15 октября.
Также в регионе будет действовать отрицательный ПЦР-тест, заявил глава региона Артур Парфенчиков.
Система QR-кодов действует в Татарстане с 11 октября. По данным опроса, 32% жителей Татарстана поддерживает введение QR-кодов и уверены в эффективности такой меры. Против новой системы выступает 53% татарстанцев.
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