В Ленинградской области задержали похитителя беременной женщины — им оказался 51-летний житель Альметьевска

В Ленинградской области освободили 35-летнюю похищенную беременную женщину , за которую похититель требовал десять миллионов рублей. Ее нашли запертой в квартире, арендованной преступником. Им оказался 51-летний житель Альметьевска. На похищение он решился из-за долговых обязательств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Об исчезновении женщины сообщил в полицию ее сожитель 2 октября. Ему на телефон пришло сообщение от похитителя с необходимой суммой выкупа. Позднее подобные сообщения поступали всем родственникам пропавшей. Под контролем силовиков мать женщины пришла на встречу с похитителем вместе с поддельными деньгами. После того как злоумышленник забрал требуемую сумму, оперативники установили за ним наблюдение, после чего преступника задержали и выяснили у него местонахождение пропавшей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад в Йошкар-Оле оштрафовали на 80 тысяч рублей бывшего главврача роддома, откуда в марте 2020 года похитили младенца, пока его мать находилась на процедурах. По словам свидетелей, в тот день они видели на территории больницы женщину, которая там не лежала.



Диана Жиленкова