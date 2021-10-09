В Катаре прошла встреча делегации «Талибана»* с дипломатами США

Делегация движения «Талибан»* провела в Катаре переговоры с американскими дипломатами, сообщает телеканал Al Jazeera.

Состоялось обсуждение реализации Дохийского соглашения между Вашингтоном и талибами, а также эвакуация иностранцев и афганцев из страны. Афганская делегация попросила США снять запрет на резервы центрального банка Афганистана. США настаивают на формировании в Афганистане инклюзивного правительства и уважении прав женщин в стране.

В сентябре радикальное движение «Талибан»* (запрещено в России), пришедшее к власти в Афганистане, обратилось к мировому сообществу. Министр экономики во временном правительстве государства Кари Дин Мохаммад Ханиф попросил дать 20 месяцев на то, чтобы показать, к чему приведет их политика, а потом уже делать выводы, добились ли они успеха.

* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

Алексей Нечаев