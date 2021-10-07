Три казанских жилых массива почти на весь день останутся без воды

В трех жилых массивах Авиастроительного района Казани 14 октября отключат воду в связи с заменой запорной арматуры на водозаборе «Сухая река». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 9:00 до 20:00 воды не будет в частном секторе жилых массивов Борисоглебское, Озерный, Сухая река.



Фото: kzn.ru

В некоторых домах Московского района Казани с 9:00 8 октября до 9:00 9 октября отключат воду в связи с работами по переврезке водовода. С 9:00 9 октября до 5:00 10 октября воду отключат в ряде домов по улице Космонавтов.

