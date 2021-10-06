В домах Московского района Казани почти сутки не будет воды

В некоторых домах Московского района Казани временно отключат воду в связи с работами по переврезке водовода. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 9:00 8 октября до 9:00 9 октября водоснабжение будет отсутствовать по адресам: ул. Серова, 51, ул. Соловецких Юнг, 1, 7 и ул. Энергетиков, 9, 11/51.

Фото: kzn.ru

Завтра, 7 октября, ряд домов в Советском районе Казани останется без воды в связи с работами по подключению водопровода. С 9:00 9 сентября до 5:00 10 сентября воду отключат в ряде домов по улице Космонавтов.

