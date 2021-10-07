Синоптики предупредили о тумане с ухудшением видимости до 500 метров ночью и утром в пятницу в Татарстане

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях ночью и утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте организации.

Ночью и в первой половине дня 8 октября местами на территории Татарстана и Казани ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, 8 и 9 сентября днем столбики термометров будут колебаться примерно от +9 до +14 градусов. 10 октября через республику пройдет атмосферный фронт — погода станет облачной, местами возможен небольшой дождь. Днем возможны температуры от +7 до +12 градусов.

