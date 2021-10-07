В России начало эксперимента по онлайн-продаже вина перенесли на 31 марта 2022 года

Эксперимент по продаже российского вина через интернет, который должен пройти в Москве и Московской области, начнется не с 1 января, а с 31 марта 2022 года. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Эксперимент будет проходить по 31 декабря 2024 года. Отмечается, что доставлять вина будут минимум через сутки после оформления заказа, чтобы избежать импульсивных покупок потребителями, пишет ТАСС.

Фото: Олег Тихонов (архив)

О планах запустить с 1 января 2022 года эксперимент по продаже российского вина через сайт «Почты России» в Москве, Подмосковье и Мордовии сообщалось в августе текущего года. Дистанционно продавать планируют вино, крепленое вино, игристое вино, полностью (на 100%) произведенное из винограда, выращенного в России.



Татьяна Леухина