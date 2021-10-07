В России начало эксперимента по онлайн-продаже вина перенесли на 31 марта 2022 года
Эксперимент по продаже российского вина через интернет, который должен пройти в Москве и Московской области, начнется не с 1 января, а с 31 марта 2022 года. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Эксперимент будет проходить по 31 декабря 2024 года. Отмечается, что доставлять вина будут минимум через сутки после оформления заказа, чтобы избежать импульсивных покупок потребителями, пишет ТАСС.
О планах запустить с 1 января 2022 года эксперимент по продаже российского вина через сайт «Почты России» в Москве, Подмосковье и Мордовии сообщалось в августе текущего года. Дистанционно продавать планируют вино, крепленое вино, игристое вино, полностью (на 100%) произведенное из винограда, выращенного в России.
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