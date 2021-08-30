В зданиях присутственных мест Казанского кремля ведутся фасадные работы

Фото: ГУП «Татинвестгражданпроект»

В зданиях присутственных мест Казанского кремля ведутся фасадные работы. Отмечается, что сейчас проходят работы по гидроизоляции стен подвалов зданий. Разработка проектной документации поручена ГУП «Татинвестгражданпроект», сообщили в компании.

После всех работ цвет фасадов не изменится. Реставрационные работы будут проходить в 2021 — 2022 гг.

Фото: ГУП «Татинвестгражданпроект»

Разработать концепцию присутственных мест Казанского кремля и их внутреннего пространства поручено Институту развития городов РТ. Специалистам предстоит проработать насыщение присутственных мест общественными функциями: зоны общественного питания, музейная часть первого и второго этажа, размещение информационного центра. Концепция развития территории Казанского кремля уже частично согласована и находится в процессе доработки.

Основная цель — это объединение всех объектов кремля в логичное целое, включая присутственные места и стены.

Несколько недель назад сообщалось, что комплексные ремонтно-реставрационные работы начались в Казанском кремле. Отмечается, что многие объекты историко-архитектурного ансамбля обновят свой внешний вид.



Алексей Нечаев