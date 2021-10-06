Аналитик заявил о рекордном росте цен на продукты за 40 лет

Цены на продукты рекордно выросли за последние 40 лет. Только за последний год индекс продовольствия увеличился на 27%, рассказал основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.



По его словам, настоящие показатели свидетельствуют об одном из самых динамичных подъемов цен с 70-х годов. Однако тогдашний рост цен был связан с глобальными финансовыми изменениями. Цены на товары связаны между собой. Рост цен наблюдается в том числе на корма и удобрения, что запускает «спираль роста цен».

«Цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательная способность не безгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения [цен]», — сказал он в беседе с URA.RU.

Зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что в текущем году даже сезонные товары не сильно снижаются в цене.

Фото: realnoevremya.ru / Антон Журавлев (архив)

Этим летом цены на гречку обновили десятилетний максимум. В августе 1 кг стоил 102,5 руб. В последний раз гречка стоила дороже 100 рублей за килограмм в 2011-м — тогда она подорожала до 112 рублей.

Маргарита Головатенко