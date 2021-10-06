В России создали технологию для оценки загруженности парковок

В России создали технологию, которая при помощи радиозрения помогает оценить загруженность парковок во дворах. Об этом рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Технология для оценки загруженности парковок работает так: в фонари встраиваются один-два радиомодуля, отслеживающие загрузку парковок. Данные идут в единый центр, система их обрабатывает, анализирует и визуализирует информацию в виде тепловых карт, точек, графиков и таблиц.

Кроме сервисов для населения, анализ данных может выстраивать предиктивную аналитику и выводить рекомендации для городских структур, пишет RT. Также при помощи чат-бота, интегрированного в геоинформационную систему, можно получить данные о загруженности парковки по конкретному адресу.

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Ольга Шагиева