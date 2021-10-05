Два человека погибли в результате пожара в инфекционной больнице в Кирове

В Кирове в ночь на вторник произошел пожар в отделении инфекционной больницы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

Отмечается, что пожар произошел в палате пятого корпуса 3 отделения инфекционной больницы. В результате погибли два человека. Шестеро были спасены, еще 36 смогли покинуть здание самостоятельно.

Эвакуированных пациентов отправили на лечение в другие больницы города. По факту пожара проводится проверка.



В начале сентября в Казани в филиале поликлиники клинической больницы №2 произошло короткое замыкание в электрощите на первом этаже. Из больницы самостоятельно вышли 25 человек персонала и 15 посетителей. Никто не пострадал.



Ольга Шагиева