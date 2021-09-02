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Происшествия

В Казани произошел пожар в поликлинике

18:18, 02.09.2021
В Казани произошел пожар в поликлинике
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в филиале поликлиники клинической больницы №2 произошло короткое замыкание в электрощите на первом этаже. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Из больницы самостоятельно вышли 25 человек персонала и 15 посетителей. Пострадавших нет.

Видео пожара в медучреждении опубликовал telegram-канал Mash Iptash.

Вчера в Казани на пожаре в многоэтажке по улице Голубятникова спасли трех человек. Еще 15 эвакуировались самостоятельно.

ПроисшествияОбщество Татарстан

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