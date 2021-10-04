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Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +12 градусов

05:27, 04.10.2021
Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 4 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +7... +12 градусов. В Казани ожидается от +8 до +10 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +7... +10 градусов.

Общество Татарстан

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