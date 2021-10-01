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На корпусе бывшей фабрики Щербакова в Казани зацементировали памятную доску «1899»

20:34, 01.10.2021 2
На корпусе бывшей фабрики Щербакова в Казани зацементировали памятную доску «1899»
Фото: telegram-канал «Архитектурасы»

В Казани на старинном корпусе бывшей фабрики Щербакова по улице Нариманова, 40 зацементировали памятную доску 1899 года, сообщает telegram-канал «Архитектурасы».

Авторы канала уточняют, что уничтожить доску решил хозяин здания, поскольку ему не нравилось внимание ценителей казанской истории.

Фото: telegram-канал «Архитектурасы»

В конце июля в центре Казани, на фасаде дома на улице Баумана, 72, обнаружили старинную вывеску, написанную по штукатурке. Тогда собственник здания согласился ее сохранить.

Маргарита Головатенко
ОбществоИсторияКультураИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 окт
    Живу рядом и не обращал внимания на этот дом. Выдумал что ли про туристов?
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  • Анонимно 01 окт
    варварство
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