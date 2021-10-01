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В 2022 году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля

20:05, 01.10.2021
В 2022 году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля
Фото: realnoevremya.ru

Основной государственный экзамен для девятиклассников в 2022 году проведут с 21 апреля по 2 июля, сообщает ТАСС.

Согласно проекту расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, досрочный период и резервные дни пройдут с 21 апреля по 17 мая.

Основной экзамен будет проходить с 20 мая по 2 июля. Дополнительный период запланирован на 5—24 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

О том, как за ближайшие 2 года изменятся экзамены по основным предметам, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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