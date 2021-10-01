В 2022 году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля
Основной государственный экзамен для девятиклассников в 2022 году проведут с 21 апреля по 2 июля, сообщает ТАСС.
Согласно проекту расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, досрочный период и резервные дни пройдут с 21 апреля по 17 мая.
Основной экзамен будет проходить с 20 мая по 2 июля. Дополнительный период запланирован на 5—24 сентября.
О том, как за ближайшие 2 года изменятся экзамены по основным предметам, читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым