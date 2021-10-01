Нацбиблиотека Татарстана начала работать по новому расписанию

Национальная библиотека Татарстана переходит на новый режим работы. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Теперь библиотека открыта с 9.00 до 21.00. В последний понедельник каждого месяца будет проводиться санитарный день, в это время книжные залы работать не будут.

Фото: kzn.ru

В прошлом году Национальная библиотека Татарстана официально переехала в здание бывшего НКЦ «Казань» и начала работать. Во время переезда были открыты бесплатные экскурсии по новому зданию учреждения. Начиная с 20 марта более тысячи человек ежедневно посещают Национальную библиотеку республики.



Ольга Шагиева