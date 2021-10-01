Нацбиблиотека Татарстана начала работать по новому расписанию
Национальная библиотека Татарстана переходит на новый режим работы. Об этом сообщили в исполкоме Казани.
Теперь библиотека открыта с 9.00 до 21.00. В последний понедельник каждого месяца будет проводиться санитарный день, в это время книжные залы работать не будут.
В прошлом году Национальная библиотека Татарстана официально переехала в здание бывшего НКЦ «Казань» и начала работать. Во время переезда были открыты бесплатные экскурсии по новому зданию учреждения. Начиная с 20 марта более тысячи человек ежедневно посещают Национальную библиотеку республики.
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