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Нацбиблиотека Татарстана начала работать по новому расписанию

12:03, 01.10.2021
Нацбиблиотека Татарстана начала работать по новому расписанию
Фото: kzn.ru

Национальная библиотека Татарстана переходит на новый режим работы. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Теперь библиотека открыта с 9.00 до 21.00. В последний понедельник каждого месяца будет проводиться санитарный день, в это время книжные залы работать не будут.

Фото: kzn.ru

В прошлом году Национальная библиотека Татарстана официально переехала в здание бывшего НКЦ «Казань» и начала работать. Во время переезда были открыты бесплатные экскурсии по новому зданию учреждения. Начиная с 20 марта более тысячи человек ежедневно посещают Национальную библиотеку республики.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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