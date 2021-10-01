В Татарстане заметили ядовитых степных гадюк

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

На территории Спасского района Татарстана заметили пять степных гадюк, сообщает Госкомитет республики по биоресурсам.



Идеальные условия для пробуждения этих чешуйчатых создало недавнее потепление, рассказал начальник заказника «Спасский» Евгений Костин, который обнаружил змей.

В Госкомитете РТ по биоресурсам напомнили, что степная гадюка представляет опасность, поскольку является одним из видов ядовитых змей, которые встречаются в Татарстане. Эта змея занесена в Красную книгу республики и встречается лишь в одном месте РТ — на островах Спасского архипелага, в окрестностях города Болгара.

Там степная гадюка населяет два наиболее крупных острова, а в летнее время мигрирует на близлежащие мелкие островки и материковую часть.

Маргарита Головатенко